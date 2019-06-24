Masallar ölümsüzleşiyor

Bakanlık tarafından yürütülen, Türk Masal Külliyatı hazırlama çalışmaları doğrultusunda, halk kültürü alan araştırmacıları tarafından 38 ilde gerçekleştirilen saha araştırmaları ile bugüne kadar 278 masal derlendi. Bu bağlamda, Tokat Kültür Müdürlüğü Araştırma görevlisi Halime Özgür ve Hayriye Daşkın Melek Yozgat’a gelerek, çalışma başlattı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araç ile Yozgat merkez ile birlikte ilçe, belde ve köyleri 10 gün süreyle gezecek olan araştırma görevlileri, Yozgat’ta araştırmacı-yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu ve Gazetemiz yazarlarından Osman Karaca ile de görüşüp, Yozgat masallarından örnekler aldı. Türk masal geleneğinin yaşatılması, çocuklarla buluşturulmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışma ile derlenecek masallar ölümsüzleştirilecek.