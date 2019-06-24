Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94022
ALTIN
258.237
DOLAR
5.7136
STERLİN
7.2964
EURO
6.5035

Masallar ölümsüzleşiyor

YOZGAT bölgesinin unutulmaya yüz tutan masallarının araştırmasına yönelik çalışma yürüten araştırma görevlileri Yozgat’a geldi.

Masallar ölümsüzleşiyor

YOZGAT bölgesinin unutulmaya yüz tutan masallarının araştırmasına yönelik çalışma yürüten araştırma görevlileri Yozgat’a geldi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
39 Okunma
Masallar ölümsüzleşiyor

Bakanlık tarafından yürütülen, Türk Masal Külliyatı hazırlama çalışmaları doğrultusunda, halk kültürü alan araştırmacıları tarafından 38 ilde gerçekleştirilen saha araştırmaları ile bugüne kadar 278 masal derlendi. Bu bağlamda, Tokat Kültür Müdürlüğü Araştırma görevlisi Halime Özgür ve Hayriye Daşkın Melek Yozgat’a gelerek, çalışma başlattı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araç ile Yozgat merkez ile birlikte ilçe, belde ve köyleri 10 gün süreyle gezecek olan araştırma görevlileri, Yozgat’ta araştırmacı-yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu ve Gazetemiz yazarlarından Osman Karaca ile de görüşüp, Yozgat masallarından örnekler aldı. Türk masal geleneğinin yaşatılması, çocuklarla buluşturulmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışma ile derlenecek masallar ölümsüzleştirilecek. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Novada buluşturacak
Novada buluşturacak
Bahadın’da tiyatro sevinci
Bahadın’da tiyatro sevinci
TARiHi CAMi RESTORE EDiLECEK
TARiHi CAMi RESTORE EDiLECEK
Sanatçı gözüyle Tarihi cami
Sanatçı gözüyle Tarihi cami
Oğuz Yılmaz’ın köy konseri
Oğuz Yılmaz’ın köy konseri
YOYŞED’ten Kültür Şenliği
YOYŞED’ten Kültür Şenliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim