Liseli Müzisyenler destek bekliyor

636 okul arasından 25 finalist grup belli olurken, 24 Nisan’a kadar fizy üzerinden sürecek oylama sonucu, her eleme merkezinden ikişer grup daha finalist okul olma şansını yakalayacak. Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından yürütülen ‘Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’ ödülüne sahip fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması’nda finale kalan okullar belli oldu. Finalde İstanbul, Sakarya, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Trabzon ve Aydın'dan 25 okul yarışacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan elemeler sonucu, ön jürinin büyük bir titizlikle değerlendirdiği Türkiye’nin dört bir yanından olmak üzere 55 ilden toplam 636 okul arasından 25 grup finale kaldı. Büyük rekabete imza atan liseliler için her şey bitmedi. 3 eleme merkezinden 2, toplamda 6 okulun büyük finalde sahneye çıkma şansı sürüyor. Yozgatlı liseliler, fizy üzerinden 24 Nisan’a kadar sürecek oylama sonucu, 27 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki büyük finale kalmak ve muhteşem jürinin karşısına çıkmak için destek bekliyor. 27 Nisan’da İstanbul’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek büyük finale kalan ve 636 okul arasından seçilen 25 performans, ön jürinin yaptığı performans değerlendirmesiyle belirlendi. Bu okullara eklenecek 6 finalist okul ise, fizy’de yapılan oylamayla seçilecek. fizy’de yer alan eleme performanslarından en çok beğenilen ve oylanan 6 grup, finale katılmaya hak kazanarak, dev finalde büyük ödüller için yarışacak. 24 Nisan’a kadar devam edecek oylama sonucunda her eleme şehrinden 2 okul, toplam 3 elemeden 6 okul adını finale yazdıracak. Yozgatlı liseliler de bu 6 grup içine girmek adına destek bekliyor.