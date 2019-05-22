Kütüphaneye kitap bağışı

Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencileri, Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğrenciler, Maliye Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Recep Temel ile birlikte, getirdikleri kolileri okul kütüphanesine taşıdı. Okul kütüphanesinde açılan kolilerden çıkarttıkları kitapları, kütüphane raflarına okul öğrencileriyle birlikte yerleştirdiler.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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