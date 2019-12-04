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Kutadgu Bilig anlatıldı

BEYDER tarafından düzenlenen haftalık konferanslarda bu hafta Kutadgu Bilig’in Türk Maliyesi Açısından Önemi anlatıldı.

Kutadgu Bilig anlatıldı

BEYDER tarafından düzenlenen haftalık konferanslarda bu hafta Kutadgu Bilig’in Türk Maliyesi Açısından Önemi anlatıldı.

04 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Kutadgu Bilig anlatıldı

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Temel’in konuşmacı olduğu konferansta, Kutadgu Bilig adlı eser ele alındı. Dr. Recep Temel, Unesco tarafından bu yılın Kutadgu Bilig yılı ilan edildiğini ve eserle ilgili birçok çalışma ve etkinlik tertiplendiğini söyledi. Konuşmacı Recep Temel, Kutadgu Bilig’in Türk tarihi açısından önemi düşünüldüğünde halen hak ettiği ilgiyi göremediğini de belirtti. Konuşmacı Temel, bugüne kadar eserin genellikle dil, edebiyat gibi konularda ele alındığını hatırlatarak, Türk Maliyesi açısından da kendisinin çalışmalar yaptığını anlattı. Recep Temel, konferansında eserin sahibi Yusuf Has Hacip’in eserinde nasıl bir maliye, ekonomi olması gerektiğini, yazarın anlatım metodunu da anlatıp, günümüze hitap eden yönlerini ön plana çıkardı. Kutadgu Bilig’de mali yapının adalet olgusu üzerine bina edildiğini vurgulayan Temel, “Kutadgu Bilig 950 yıl önce yazılmış olmasına rağmen bir çok konusu itibariyle güncelliğini korumaktadır. Bilhassa ekonomik ve malî değerlendirmeleri itibariyle çok sayıda çalışma yapılması ve günümüz ekonomik ve malî düzenlemelerine rehberlik yapabilecek alanlarının ortaya çıkarılması gerekmektedir” dedi. Günün anısına Beyder Başkanı Aydoğan Bilir, Recep Temel’e kitap takdiminde bulunarak aktardığı bilgilerden dolayı teşekkür etti.

 

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Kutadgu Bilig Anlatıldı
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