Küs Topraklar çıktı

GAZETEMİZİN yazarı, gazeteci-yazar, şair, Türkiye’nin en ünlü emlakçısı Salim Taşçı, Covit-19 salgını ile gece gündüz demeden mücadele veren sağlık çalışanlarına adadığı ‘Küs Topraklar’ adlı yeni eseri okurlarıyla buluştu. 1945 yılında Sorgun ilçesinde doğan, bazı kitaplarında ‘Salim Halid Bozoklu’ imzasını kullanan Salim Taşçı, öğrencilik yıllarında başladığı gazetecilik mesleğini, 1981 yılında Sancak adlı gazetenin sahibi olana kadar, Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde sürdürdü. Ankara’da emlak ticaretiyle uğraşına devam eden Salim Taşçı, İleri Gazetesi’ndeki köşe yazılarıyla gündeme damga vurmaya devam ediyor.

SİNEMAYA AKTARILDI

Daha önce 9 öyküsü sinemaya aktarılan 'Satılık Dünya' ve 'Bankayı Portakal gibi sattım' kitapları çok satan kitaplar listesinde yerini alan ünlü emlakçı, gazetemiz yazarlı Salim Taşçı, 'Küs Topraklar' adlı kitabındaki öykülerini de bir çırpıda okunabilecek sadelikte kaleme aldı. Kitabına, 'Gülün, gülmezseniz düşünün ve yurdum insanlarını daha yakından tanıyın' notunu düşen Salim Taşçı, yurdum insanının başından geçen olayları kaleme alırken, hem güldürüyor, hem de düşündürüyor.

EKİP ÇALIŞMASI

Yade Yayınları tarafından yayınlanan 'Küs Topraklar' kitabı, bir ekip çalışmasının da ürünü. Arif Demirtaş'ın Yayıncı ve Genel Yayın Yönetmeni olarak yer aldığı kitapta, Engin Yalçınkaya Genel Koordinatör, Nislihan Gürsoy Proje ve Yayın Koordinatörlüğünü üstlenmiş. Ömer Ünal Editör, Burak Akıncı Sayfa ve Kapak Tasarımı, Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya da kapak fotoğrafı ile kitaba destek veren isimler arasında yer aldı. Salim Taşçı, ‘’Bu kitabı, Covit-19 virüsünün başlangıcından şu ana kadar mesai mefhumu tarafımdan cansiperhane çalışan ve şehit olan tüm sağlık çalışanlarına ithaf ediyorum’’ dedi. Taşçı, ‘’Gazetecilik, hayata atılan ilk adım, son adım ise emlakçılık. Arada kalan geçmiş zamanı yazmaya kalkarsan ne kalem biter ne de kağıt; biten sadece ömürdür. Ömrün bir yudumluk zaman diliminde bile giremediğini anlamak çare olmuyor. Bazen hayatın bana benim de hayata çok küsmüşlüğüm oldu. Topraktan geldik toprağa gideceğiz velakin toprağa da küstürdük. Onun için de kitabın adı 'Küskün Topraklar' olsun istedim. Gülün ve sevgiyle kalın’’ ifadelerini kullandı.

