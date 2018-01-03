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KUNDUZ MEST ETTi

TASAVVUF Müziği Sanatçısı Recep Kunduz, il içi ve il dışı konserlerle Yozgat’ı temsil etmeye devam ediyor.

KUNDUZ MEST ETTi

TASAVVUF Müziği Sanatçısı Recep Kunduz, il içi ve il dışı konserlerle Yozgat’ı temsil etmeye devam ediyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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KUNDUZ MEST ETTi

Yozgatlı sanatçı önceki gün Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Muğla Şubesi tarafından düzenlenen Mekke ve Kudüs’ün Fethi gecesinde sahne alarak, katılımcılara maneviyatı yüksek bir gece yaşattı. Tasavvuf müziğinde Türkiye’nin sevilen sesleri arasına girmeyi başaran, Yozgat’ta geçtiğimiz yıl bir klip çalışması gerçekleştiren ve bir albümüyle dinleyicileriyle buluşan Kunduz, konserlerini de sürdürüyor. Gittiği vilayetlerde Yozgat’ın tanıtımını da yapan Kunduz, Muğla’da verdiği konser ile bol alkış alarak gecenin manevi havasını yükseltti.

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