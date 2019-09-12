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Kültürel faaliyetler sonlandı

YOZGAT’ta son yıllarda kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sonlanması dikkat çekti.

Kültürel faaliyetler sonlandı

YOZGAT’ta son yıllarda kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sonlanması dikkat çekti.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Kültürel faaliyetler sonlandı

İlimizde faaliyet gösteren kültür ve sanat topluluklarının dağılması ve kültürel sanatsal faaliyetlere ara verilmesi dikkatlerden kaçmadı. Yozgat’ta belediye ve ilgili diğer kurumlar tarafından yürütülen kültür ve sanat faaliyetleri son yıllarda dibe vurdu. Daha önce tarihi konaklarda gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra konferanslar, konserler, tiyatro etkinlikleri düzenlenen şehirde bu tarz faaliyetler son buldu. Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nin de son yıllarda atıl ve kapılarının kapalı kalması vatandaşın gözünden kaçmadı. Kültür, sanat ve sosyal olanaklardan mahrum olan Yozgat’ta ilgili kurumların da pasif kalması vatandaşı bunalttı. Öğrenci şehri olmaya aday olan Yozgat’ta vatandaşlar kültürel ve sanatsal faaliyetlere ağırlık verilmesini talep ederken, geçmiş dönemde restore edilen tarihi binaların da halka hizmet sunacak şekilde yeniden açılmasını talep ediyor.

 

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