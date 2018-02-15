Kültürden davet

Şubat ve Mart ayında tertip edilecek kültürel ve sanatsal etkinlikler vatandaşlara duyuruldu. Cuma günü Ankara Devlet Türk Halk Müziği Gençlik Korusu, Ankara Seymenler Kulübü Derneği, Çınar Gençlik Kulübü Dansçıları ve Bozok Tiyatro Topluluğu tarafından ‘Bekleyiş’ adlı tiyatro oyunu sergilenecek. Yozgat’ın Battal köyünden Çanakkale Savaşı’na giden Abdurrahman Çavuş’un ibretlik hikayesinin sergileneceği tiyatro oyunu yarın saat 19.00’da Yozgat Kültür Merkezi Salonu’nda oynanacak. Ayrıca 23 Şubat tarihide ‘Tamamen Doluyuz’ adlı tiyatro oyunu, 2 Mart’ta Devlet Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi, 16 Mart’ta Türk Halk Müziği konseri ve 20 Nisan’da Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri gerçekleşeceği bildirildi.