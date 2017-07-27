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Köye kitap geldi

Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Abbas Sayar Gezici Kütüphanesi’ köy yollarına çıkarak vatandaşlara ulaştı.

Köye kitap geldi

Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Abbas Sayar Gezici Kütüphanesi’ köy yollarına çıkarak vatandaşlara ulaştı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
27 Temmuz 2017 Perşembe 07:00
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Köye kitap geldi

Kültür Bakanlığı tarafından Yozgat İl Kültür Müdürlüğü’nün talebi neticesinde gönderilen ve Yozgatlı merhum gazeteci, şair-yazar Abbas Sayar’ın isminin verildiği gezici kütüphane dün Divanlı Mahallesi ve Topçu Köyü’ne konuşlanarak köy çocukları ve vatandaşlara hizmet sundu.
Kitap ve internete erişim noktasında dezavantajlı kitlelere hizmet verecek olan ‘Abbas Sayar Gezici Kütüphanesi’ ne vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Köyde tatillerini sürdüren öğrenciler otobüsteki mobil internet hizmetinden faydalanırken, gezici kütüphaneye üyelik kaydı da yaptırdı.
Yaz tatilini köyünde geçiren gurbetçi vatandaşlar da ‘Abbas Sayar Gezici Kütüphanesi’ni gezerek kitap seçti.
Gurbetçi vatandaşlar, köylerine kadar gelen böyle bir hizmetten son derece memnun olduklarını belirterek, “Tatilimizde okumaya da yer vermiş oluruz. Sadece kitap değil dergilerin bulunması da bizi memnun etti” diye konuştu.
Gezici kütüphaneyi Divanlı ve Topçu'da toplamda 60 vatandaşın ziyaret ettiği ve ödünç kitap alımı yaptığı bildirildi.
Haber:M.TEKER


 

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