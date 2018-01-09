Şefaatli ilçesinde bulunan 104 yıllık köy odası, kapılarını uzun kış gecelerinde misafirlerine açıyor. Eskiden köye gelen misafirlerin ağırlandığı, köy halkının bir araya gelip sohbet ettiği yöresel yemeklerin yendiği ve eğlendiği köy odası geleneği Şefaatli’nin İnceşehir mahallesinde yaşatılıyor. Köy odalarında edilen sohbetlerin yanı sıra Yozgat yöresine ait arabaşı, kazlı pilav ve çeşitli yiyecekler misafirlere ikram ediliyor. Köy odası geleneği ile gençler ve yaşlılar bir araya geliyor, kuşaklar arasındaki bağlarında güçlenmesini sağlıyor. 104 yıllık köy odasının dedesinden kaldığını söyleyen 78 yaşındaki Mehmet Doğan, köy odası kültürünü yaşatmak için çalıştığını söyleyerek, “Bu oda bize dedemizden kaldı. Oda vatandaşımıza düğünlerde, bayramlarda, cenazelerde devamlı açık durur. Ben de bu odayı tamir ettirdim. Arada sırada burada toplanırız. Ziyafetler verilir, arabaşı içilir. Sazlı sözlü sohbetimizde oluyor. Eski gelenek ve görenekleri burada canlandırıyoruz, yaşatıyoruz” dedi.

Oda Kültürüyle geçmişe döndüklerini belirten Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, “Ben küçüklüğümde de dedelerimizin köy odaları vardı. İnsanlar bir araya toplanırlardı. Dertleri olanların dertleri azalır sevinçleri olanların mutlulukları artardı. Bunlara hasret kaldık. Bugün bu değerleri gördük ve geçmişe döndük. İnsanlarımızın bir araya gelip birbirleriyle konuşmalarını muhabbetlerini gördük. Bu gün kazlı pilavı da tattık. Buraya gelen herkese tavsiye ediyorum. Özellikle kazlı pilavı Yozgat’a Şefaatli’ye geldiklerinde kazlı pilavı yemeden gitmesinler” diye konuştu.

