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KÖY ODALARI’NI ULUSAL SAHiPLENDi

YOZGATLI Araştırmacı-Yazar Yusuf Karakaya tarafından yayınlanan ‘Köy Odaları ve Oda Yarenlikleri’ adlı kitap ulusal basının dikkatini çekerek geniş yer buldu.

KÖY ODALARI’NI ULUSAL SAHiPLENDi

YOZGATLI Araştırmacı-Yazar Yusuf Karakaya tarafından yayınlanan ‘Köy Odaları ve Oda Yarenlikleri’ adlı kitap ulusal basının dikkatini çekerek geniş yer buldu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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KÖY ODALARI’NI ULUSAL SAHiPLENDi

Yenişafak Gazetesi Karakaya’nın kitabını hafta sonu ekinde konu edinerek, kitap hakkında okuyucularına geniş bilgiler sundu. Yozgatlı Yazar Yusuf Karakaya tarafından yoğun ve titiz bir araştırmanın ürünü, türünde tek olma özelliği taşıyan kitabın içeriği ulusal basının da dikkatlerinden kaçmadı.
Yenişafak Gazetesi’nden Harun Karaburç, Karakaya ile yaptığı röportajını gazetenin hafta sonu ekinde okuyucuya sundu. Kitap ve yazar hakkında geniş bilgilere yer verilen röportaj, okuyucunun da ilgisinden kaçmadı.
Köy Odaları ve Oda Yarenlikleri adlı kitap bazı akademisyenlerin de dikkatini çekerken, kitaba kaynaklık teşkil eden Yozgat’ın bu tür çalışma ve eserlere göstereceği yaklaşım ise merak konusu olmaya devam ediyor. Kitap için yaz kış demeden yollara düşen 80 yaşındaki Karakaya, verdiği röportajında zaman zaman sağlık sorunları da yaşadığının altını çizmiş. "Bu süreçte altı kere anjiyo oldum. Ama bir eser bırakayım diye gezmekten vazgeçmedim” diyen Karakaya, paha biçilemeyecek bir emek harcayarak kitabını bitirmiş. Daha önceki kitaplarını yayınevlerine bastıramayan Karakaya, Köy Odaları'nın basım hikayesini ise şöyle anlatıyor: "Yayınevleri bizim gibi taşrada araştırma yapanlara tepeden bakıyorlar. Gittiğinizde elinize seksen yüz kitap verip gönderiyorlar. Yozgat Valiliği'nden ve belediyesinden epey yardım gördüm. Bir arkadaş da basımını üstlendi."
Kırk elli sene öncesine kadar Yozgat'ta köy odalarının yaygın olduğunu söyleyen Karakaya, "Her köyde hemen hemen 7-8 oda vardı. Şimdi gidiyorsunuz ya ahıra ya eve katılmış. Yozgat'ta ayakta kalan ve işlevini yerine getiren 10-12 oda kalmış. Onların da durumu yürekler acısı. Kültür Bakanlığı'nın odalara bir an önce el atması gerekiyor" diyerek, röportajını sürdürdü. 

 

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