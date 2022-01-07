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Koro Kuruluyor

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde Nida Tüfekçi Türk Halk Müziği Korosu kuruluyor.

07 Ocak 2022 Cuma 00:18
Koro Kuruluyor

Yaş sınırı olmayan koroya, internet üzerinden online olarak başvuru yapılacak. Faaliyete geçecek Türk Halk Müziği Korosu, müzik öğretmeni Ahmet Onur yönetiminde çalışmalarını yapacak. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada şunları söyledi; “ Yozgat’ta kültür ve sanat hedeflerimiz arasına aldığımız koroyu hayata geçiriyoruz. Sadece Yozgat’ta değil ülkemizin her ilinde Yozgat’ı temsil edecek bir koronun kuruluyor olması bizi mutlu ediyor. İşin en güzel yanı gönüllü olarak bu işe emek verecek Koro Şefi Ahmet Onur Bey ve müzisyen dostlarının olması, memleketimiz için bizim de çorbada tuzumuz olsun diyen değerli insanların olmasıdır. Hepsine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Koroda yaş sınırı olmayacak, katılım olması halinde çocuk, gençlik, yetişkin korolarımız oluşabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan koroya katılmak isteyenler için online başvuru formu paylaştık. Online olarak başvuru yapılacak. Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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