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Koro konser verecek

YOZGAT Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Sanat Müziği Korusu hafta sonu konser verecek.

Koro konser verecek

YOZGAT Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Sanat Müziği Korusu hafta sonu konser verecek.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
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Koro konser verecek

Koro şefliğini Yozgat’ın yetiştirdiği kıymetli müzisyen Mustafa Koç’un üstlendiği Türk Sanat Müziği Korosu 21 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde konser verecek.
Çalışmalarını aralıksız sürdüren koro, Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserlerini icra edecek. Koro Şefi Mustafa Koç, tüm Yozgat halkını Pazar günü gerçekleştirilecek konsere davet etti.

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