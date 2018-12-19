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Koro çalışıyor

YOZGAT Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarına başlayarak konser hazırlıklarını sürdürüyor.

Koro çalışıyor

YOZGAT Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarına başlayarak konser hazırlıklarını sürdürüyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Koro çalışıyor

Kısa süre önce yeniden kurulan Türk Halk Müziği Korosu Müzik Öğretmeni Çağrı Çınarer tarafından yönetiliyor.Daha önce kapatılan Nida Tüfekçi Türk Halk Müziği Korosunun yerine yeniden kurulan koro, Bilal Şahin Gençlik Merkezinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yozgatlı müzisyenlere kapısını açan koro, repertuarını belirleyerek konser için hazırlıklara başladı. Belediye bünyesinde Türk Halk Müziği Korosunun yanı sıra, Mustafa Koç şefliğinde kurulan Türk Sanat Müziği Korosu da faaliyetlerini sürdürüyor.

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