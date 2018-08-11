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Koray Avcı’ya yoğun ilgi

YOZGAT Belediyesi tarafından düzenlenen Sürmeli Etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Koray Avcı önceki akşam Yozgat’ta sahne aldı.

Koray Avcı’ya yoğun ilgi

YOZGAT Belediyesi tarafından düzenlenen Sürmeli Etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Koray Avcı önceki akşam Yozgat’ta sahne aldı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Koray Avcı’ya yoğun ilgi

Yozgatlı vatandaşlar Koray Avcı konserine yoğun ilgi gösterdi. Belediye tarafından düzenlenen Sürmeli Etkinlikleri kapsamında, popüler sanatçı Koray Avcı, Yozgatlı vatandaşlara şarkılarını söyledi. Cumhuriyet Alanı’nı dolduran yüzlerce vatandaş, Avcı’nın söylediği şarkılara hep birlikte eşlik ederek, gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı. Koray Avcı, popüler türkülerin yanı sıra Anadolu Rock türünden eserlere de repertuarında yer verdi. Koray Avcı’nın yakın arkadaşı olan Yozgatlı Mümin Sarıkaya da, Avcı ile birlikte sahneye çıkarak, ünlü sanatçıya bağlamasıyla eşlik etti.

İkilinin renkli diyalogları ve birlikte söylediği şarkılar, konser alanındaki coşkuyu daha da artırdı. Konser sonunda Belediye Başkanı Kazım Arslan, Koray Avcı’yı tebrik ederek, günün anısına hediye takdiminde bulundu.

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