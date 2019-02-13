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KONSERVATUAR BiNASI HAZIR

YOZGAT Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Cevizli Konak Yozgat Belediye Konservatuarı olarak hizmet verecek.

KONSERVATUAR BiNASI HAZIR

YOZGAT Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Cevizli Konak Yozgat Belediye Konservatuarı olarak hizmet verecek.

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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KONSERVATUAR BiNASI HAZIR

Aşağı Nohutlu Mahallesinde bulunan, restorasyonu tamamlanan Cevizli Konak açılış için gün sayıyor.
Yozgat’ta zamana direnerek ayakta kalmayı başaran, Yozgat’ın önemli tarihi konaklarından Cevizli Konak önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ile hizmete girecek.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cevizli Konak’ın Yozgat Belediye Konservatuarı olarak hizmet vereceğini ifade etti.
Konservatuar kurulmasıyla ilgili gerekli çalışmaları tamamladıklarını anlatan Başkan Arslan, konağın bu amaçla hizmet vereceğini dile getirdi.
Başkan Arslan, “Tarihi bir yadigarı daha kurtarmak bizlere nasip oldu. Bu konağımızda yeni sanatçılar yetişecek, başta Yozgat kültürü olmak üzere kültürümüze inşallah önemli hizmetler sunacak” dedi.
Haber:Mustafa TEKER

Son Güncelleme: 12.02.2019 18:12
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