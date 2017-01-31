Konserli arabaşı

Geçtiğimiz yıllarda çıkarmış olduğu albümüyle tasavvuf müziğinin sevilen sesleri arasında yer alan Recep Kunduz, il içinde ve il dışında birçok başarılı konserlere imza atıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Ankara’da bulunan Şahmuratlı Köyü Derneği tarafından düzenlenen arabaşı gecesinde sahne alan Kunduz, Yozgatlı vatandaşlara maneviyatı yüksek bir gece yaşattı.

Mamak’ta bulunan Hasan Altın Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede, Yozgatlı vatandaşlar arabaşının ardından Recep Kunduz’un doyumsuz konserine kulak verdi.

Şahmuratlı Köyü Derneği Başkanı Tuncay Başer, anlamlı bir gecede bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti.