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Konserde buluştular

YOZGATLI ülkücüler MHP Sarıkaya İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları tarafından tertiplenen konser programında bir araya geldi.

Konserde buluştular

YOZGATLI ülkücüler MHP Sarıkaya İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları tarafından tertiplenen konser programında bir araya geldi.

14 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Konserde buluştular

Sarıkaya MHP İlçe Başkanlığı ve Sarıkaya Ülkü Ocakları tarafından gerçekleştirilen “Hedef Kızıl Elma” adlı konser etkinliğinde ünlü sanatçılar Ali Kınık ve Atilla Yılmaz sahne aldı. Sarıkaya’da gerçekleştirilen konser programına MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, MHP Sarıkaya İlçe Başkanı Abdullah Güngör, ülkücüler ve çok sayıda ilçe halkı katılım gösterdi. Etkinlik öncesi halka seslenen MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Türkiye’nin ekonomik yönden çöküşünü isteyen iç ve dış düşmanların bir araya gelerek, dolar üzerinden Türkiye’ye saldırıya geçtiğini belirtti. Türk Milleti’nin zor ve sıkıntılı süreçten sıyrılacağını ve ekonomik saldırıları da bertaraf edeceğini kaydeden Sedef, “Ülkücüler, Türk Milliyetçileri hayatta olduğu sürece, hiç kimse Türkiye’nin çöküşünü sağlayamayacak, başaramayacaktır. Ülkemize uzanan tüm hain elleri kırmasını, bertaraf etmesini biliriz. Bugünkü konser etkinliğimiz de dirilişimize, birliğimize ve milletçe kenetlenmemize bir vesile olsun” şeklinde konuştu.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, Sarıkayalı vatandaşların her zaman devletinin ve milletinin yanında durduğunu, durmaya devam edeceğini vurgulayarak, “MHP Sarıkaya İlçe Başkanlığı’na bu anlamlı gece için, hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Toplu vurdukça yürekler, hiçbir top, silah ve kıskaç yüce Türk Milleti’ni sindirmeyecek, korkutamayacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Atilla Yılmaz ve Ali Kınık sevilen şarkılar ve kahramanlık türküleriyle ilçe halkına doyumsuz bir gece yaşattı.

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