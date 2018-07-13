Konakta sona doğru

Belediye tarafından Bozok Üniversitesi’nin alt tarafında yapımı devam eden Erbazlar Konağı’nın kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Erbazlar Konağı’nı kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, konak önünde yol çalışması da yapacaklarını ifade ederek, “Yolumuzu da tarihi dokuya uygun, Arnavut kaldırımı tarzında inşa edeceğiz. Konağımız ise buradaki mahalle halkımıza her türlü kültürel ve sosyal manada hizmet verecek” şeklinde konuştu.