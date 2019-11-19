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Konaklar garip kaldı

YOZGAT Belediyesi tarafından önceki yıllarda restorasyonu yapılan tarihi konaklar boş ve atıl kaldı.

Konaklar garip kaldı

YOZGAT Belediyesi tarafından önceki yıllarda restorasyonu yapılan tarihi konaklar boş ve atıl kaldı.

19 Kasım 2019 Salı 04:04
Konaklar garip kaldı
Yozgat Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda yürüttüğü restorasyon çalışmaları neticesinde birçok tarihi konak yeniden şehir hayatına kazandırılmıştı.
Restorasyonu yapılan konakların her birine ayrı bir fonksiyon verilerek böylece şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlaması hedeflenmişti.
Gelinen noktada restorasyonu yapılan konaklar atıl ve kapalı kaldı. Geçtiğimiz yıllarda restorasyonu tamamlanan Cevizli Konak’ın Belediye Konservatuarı olarak hizmet vermesi amaçlanırken konağın kapısının kilitli kaldığı gözlemlendi.
Kazım Dönmez Konağı olarak bilinen konağın da Taş Konak adıyla butik otel yapılması projesinin akıbeti ise merak konusu oldu.
Yozgatlı vatandaşlar sadece Hüzni Baba ve Hayri İnal Konağı’nın faaliyette olduğunu, bu iki konakta da sadece belli zümrelerin kış aylarında arabaşı içmek için toplandığını belirterek, tüm konakların şehrin sosyal hayatına hizmet vermesi gerektiğini vurguladılar.
Halil Efendi Konağı adıyla hizmete açılan ve Yozgat Belediyesi Sosyal Hizmet Biriminin hizmet verdiği konakta ise pasif göreve çekilen belediye bürokratlarının mesailerini sürdürdükleri öğrenildi.
Son Güncelleme: 18.11.2019 17:00
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