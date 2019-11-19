Konaklar garip kaldı

Yozgat Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda yürüttüğü restorasyon çalışmaları neticesinde birçok tarihi konak yeniden şehir hayatına kazandırılmıştı.

Restorasyonu yapılan konakların her birine ayrı bir fonksiyon verilerek böylece şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlaması hedeflenmişti.

Gelinen noktada restorasyonu yapılan konaklar atıl ve kapalı kaldı. Geçtiğimiz yıllarda restorasyonu tamamlanan Cevizli Konak’ın Belediye Konservatuarı olarak hizmet vermesi amaçlanırken konağın kapısının kilitli kaldığı gözlemlendi.

Kazım Dönmez Konağı olarak bilinen konağın da Taş Konak adıyla butik otel yapılması projesinin akıbeti ise merak konusu oldu.

Yozgatlı vatandaşlar sadece Hüzni Baba ve Hayri İnal Konağı’nın faaliyette olduğunu, bu iki konakta da sadece belli zümrelerin kış aylarında arabaşı içmek için toplandığını belirterek, tüm konakların şehrin sosyal hayatına hizmet vermesi gerektiğini vurguladılar.