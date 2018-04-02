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KONAKLAR EViMiZ OLDU

KONAKLAR EViMiZ OLDU

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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KONAKLAR EViMiZ OLDU

YOZGAT Belediyesi, geçmişten günümüze kadar ayakta kalabilen tarihi konak ve yapılara yönelik yürüttüğü restorasyon çalışmalarından birisini daha tamamlayarak, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehir merkezinde kalabilen mevcut konakları, evleri, yapıları koruyarak, gelecek nesillere aktarmak istediklerini, her mahallede bulabildikleri konakları restore ettirip, vatandaşların ‘evi’ olarak hizmete sunma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Arslan, Köseoğlu Mahallesi’nde restore edilen Kayyumzade Konağı’nın belediye tarafından restore ettirilen 6’ıncı konak olduğuna dikkat çekti. Başkan Arslan, Kayyumzade Konağı’nın etrafından yükselen binaların yerlerinde bu konağın benzerlerinin, daha görkemlilerinin bulunduğunu belirtip, kimlere ait olduğunu da tek tek saydı, şehirlerin bir ruhunun olması gerektiğini, şehirlerin ruhunun ise kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı ve geçmişi olduğunu vurguladı. Arslan, "Şehir, geçmişi, bu günü, geleceği birlikte yaşatan mekandır. Maalesef Yozgat’ımıza baktığımız zaman bunu görmemiz mümkün değil. Nasıl ki insanın şehirde bir hakkı varsa, şehrin de insanın üzerinde bir hakkı vardır. Bu konaklarla Yozgat'ın tarihini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kentin tarihini yaşatmaya çalışıyoruz, çünkü çok az kaldı. Bu konaktan bir tane var etrafından binlerce beton bina var ama bu binalar kimsenin ilgisini çekmiyor. Restore ettiğimiz konakların her birinde bir faaliyet yapılacak. Yozgat'ın kültür, sanat, şiirinin yaşatılmasını istiyoruz" dedi.
Başkan Arslan, şehrin belediye başkanının mimar, mühendis olup, olmamasının bir anlam ifade etmediğini, şehri bu hale onların getirdiğine vurgu yaparak, ‘’Yozgat’ın eski konaklarını yıkıp, tarihi yok edenler, yüksek, kalitesiz binaları yapmak, daha fazla kazanç elde etmek isteyenlerdir. O nedenle, belediye başkanının hangi meslekten olduğunun önemi yoktur. Önemli olan bu şehrin dününe ve geleceğine sahip çıkarak, ona göre gerekli adımları atabilmektir’’ diye konuştu.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da, mimarinin, yapıların kültürel derinliğinin bulunduğuna vurgu yaparak, ‘’Osmanlı, Selçuklu mimarisi diyoruz. Bizim neslimizin mimarisi diyemiyoruz, beton yığınları var. Bugünkü mimari ile kültürel bir zenginlik çıkmıyor. Şu konakların yıkılıp, yerine beton yığınları dikmişiz. Biz tarihimize sahip çıkacağız, sahip çıktığımız oranda geleceğimize sahip çıkmış olacağız. Bu tür tarihi binaların korunmasında valilik olarak biz de gereken desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı. 
Konuşmaların ardından Kayyumzade Konağı, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu'nun duasıyla hizmete açıldı. Açılış sonrası Vali Yurtnaç ve davetliler konağı gezdi.

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