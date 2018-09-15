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KIYMETiNi GEÇ ANLADIK

ANADOLU’nun kadim vilayetlerinden olan Yozgat’ta tarihi konakların birçoğu zamana direnemeyerek çökerken, kıymeti geç anlaşılanlar ise restore edilerek şehir hayatına kazandırıldı.

KIYMETiNi GEÇ ANLADIK

ANADOLU’nun kadim vilayetlerinden olan Yozgat’ta tarihi konakların birçoğu zamana direnemeyerek çökerken, kıymeti geç anlaşılanlar ise restore edilerek şehir hayatına kazandırıldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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KIYMETiNi GEÇ ANLADIK

Seyyahların dahi gezi ve inceleme eserlerinde konaklarından bahsettiği Yozgat, yakın geçmişte birçok tarihi yapısını kaybetti. Restorasyon ile şehir hayatına yeniden kazandırılabilecek tarihi mekanların birçoğu yıkılırken, bazıları da yıkılacağı günü bekliyor. Türkiye’de birçok il, restore ettiği konaklarıyla turizm kenti olmayı başardı. Yozgat’ta da son yıllarda bu yönde adımlar atıldı. Yozgat’ta belediye tarafından restore edilen ve yeniden inşa edilen 10 konak şehir hayatına sunuldu. Miralay Şerif Bey Konağı da Yozgat Valiliği tarafından Oran Kalkınma Ajansı’na tahsis edildi, yeniden işlevsel bir yapı kazanarak şehir hayatındaki yerini aldı. Yozgatlı vatandaşlar ise, mahalle aralarında kalan metruk konakların da tamamen yıkılmasını ya da restore edilerek kullanıma sunulmasını talep etti. Yozgat Belediyesi tarafından önümüzdeki süreçte 20 konağın daha restore edilerek kullanıma sunulacağı öğrenildi.

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