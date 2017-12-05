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-Kitap okuyorlar

AKDAĞMADENİ ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla okuma etkinliği başlatıldı.

-Kitap okuyorlar

AKDAĞMADENİ ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla okuma etkinliği başlatıldı.

05 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Kitap okuyorlar

Okul Müdürü Mithat Demirbilek, kitap okuyan bireyin kendini geliştirip, sağlıklı bir birey olma yolunda önemli adım attığını söyledi.
Demirbilek,
"Bütün sınıflar için belirlenen günlerde veliler okula davet edilerek okulun Z-kütüphanesinde öğrenci, veli ve öğretmenler ile birlikte bir saat okuma etkinliği yapıyoruz. Türk halkı olarak okumaya ayırdığımız zaman dilimi maalesef yok denilecek kadar az. Görevimiz çocuklara kitapları sevdirmektir. Bizler bu yaşlarda çocuklarımıza okumayı sevdirebilirsek geleceğimiz daha aydınlık olacaktır" diye konuştu.

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