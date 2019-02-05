Kitap okumak için buluştular

Çakır, kitap okumanın önemi üzerinde durdu, “Yetişkin insanlar olarak gençlere örnek olmalıyız, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan ve internet bağımlılığından kurtarmak için onları bilime, araştırmaya ve Kitap okumaya özendirmeliyiz. İnternet bağımlılığı çocuklarımızı tutsak ediyor, bağımlı hale getiriyor, hayattan koparıyor ve başarısız kılıyor. Onları hayata kazandırmanın yolu araştırmaya, bilime ve Kitap okumaya yönlendirmektir. Yetişkinler olarak bizler okuma etkinlikleri ile bu farkındalığı yaygınlaştırmak ve topluma hakim kılmak zorundayız. Kitap insanı dinlendirir, hayata hazırlar ve başarılı olmanın yolunu açar. Kitapla dost olur, kitapla dertleşirsek internet ve televizyon bağımlılığından kurtulmuş oluruz. Bu manada gayret ve çabanızdan dolayı sizleri kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Etkinlik katılımcıların belirlenen süre içinde kitap okumaları ve kitap üzerine yaptıkları yorumlarla devam etti. Kitap Okuma Etkinliğine Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği üyeleri de katıldı. Şairler Derneği Başkanı Ahmet Sargın, Bilim ve Kitap Dostları Derneği ile omuz omuza verip okuma etkinliklerini devam ettireceklerini dile getirdi. Etkinliğe katılan eğitimci Ekrem Canbaş Hoca okumanın önemi üzerinde durdu. Bilim ve Kitap Dostları Derneği yönetimi adına söz alan Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ekrem Gürer emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.