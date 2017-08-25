Kitap birleştirdi

Yozgat’ta kitaba olan ilgi ve alakayı artırmak ve özellikle genç nesillere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, ilde kitap ve yazarlar ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek maksadıyla yola çıkan isimler Bilim ve Kitap Dostları Derneği’ni kurdu.

Derneğin kurucu başkanlığını Ahmet Sargın üstlenirken, kısa sürede üye sayısı da 25’e ulaştı.

Önceki gün Hüzni Baba Konağı’nda tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştiren dernek üyeleri ve geçici yönetim kurulu üyeleri, kısa sürede genel kurul yapılarak, dernek yönetimini oluşturma kararı aldı.

Derneğin kurucu genel başkanlığı görevini yürüten Ahmet Sargın, “İlk hedefimiz okulların açılmasıyla birlikte genç ve minik öğrencilerimize yoğunlaşmak olacaktır. Onlara kitap okuma alışkanlığı kazandıracak projeler yapacağız. Ayrıca kentte ve çay bahçelerinde okuma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Yine uzun vadede ilimizde bir kitap fuarı düzenlemeyi düşünüyoruz. Ayrıca imza günleri ve yazar buluşmaları da gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.