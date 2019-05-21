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Kitap Aracı Yozgat’tan geçti

TÜRK Dil Kurumu'nun Kitap Satış Aracı, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ yerleşkesinde konuşlandırılarak, satış yaptı.

Kitap Aracı Yozgat’tan geçti

TÜRK Dil Kurumu'nun Kitap Satış Aracı, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ yerleşkesinde konuşlandırılarak, satış yaptı.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Kitap Aracı Yozgat’tan geçti

Yerleşke içerisindeki Fen Edebiyat Fakültesi yanında hizmet veren satış aracı iki gün süreyle Yozgat’ta kaldı. Uygun fiyattan satışa sunulan kitapları inceleyerek, almak isteyenler araca akın etti. Yozgat’ta kitap alımının nüfus bakımından kıyaslanınca iyi olduğu belirtildi. Satışa sunulan kurumun yayınları ve çocuklara yönelik kitaplar genellikle İnternet'ten sipariş vererek temin edilebildiği, sunula bu imkan ile üniversite öğrencileriyle birlikte akademisyenlerin kitapları inceleyip, uygun fiyatla almalarına imkan verildiği kaydedildi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı hemşerimiz Doç. Dr. Bilal Çakıcı, hizmetten Yozgat’taki üniversite camiasının yararlanabilmesi için yardımcı olduğu da bildirildi. 

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