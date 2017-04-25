Kişisel gelişim zamanı

Öğretim Görevlisi Türker Göksel, “Günümüz işletmeleri ve çalışanları adı konmamış büyük bir rekabet ortamında ayakta kalmaya çabalıyor. İş arayacak olan öğrencilerin rekabet ortamına hazır olmaları gerekiyor. Hayır demek kolay çünkü evet deyince yapılacak çok iş çıkıyor” diyerek entellektüel sermayenin önemini ve değişimlere açık olmanın gerekliliğini, bunları yaparken kişisel engellere direnerek cesaretli olmanın zorunluluğunu vurguladı.

Konferans, katılımcı öğrenci ve öğretim elemanlarına kitap imzalayarak hediye eden Türker Göksel'e günün anısına plaket verilmesi ile sona erdi.

Konferans yüksekokul öğretim elemanları ve öğrencilerinin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi.