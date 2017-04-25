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Kişisel gelişim zamanı

25 Nisan 2017 Salı 09:02
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Afyon Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi Türker Göksel, Bozok Üniversitesi Medeniyet ve Kültür Topluluğu’nun organizasyonu ile Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nda "Gençlerde Kişisel Gelişim ve Takım Ruhu" konulu konferans verdi.

Kişisel gelişim zamanı
Konferans yüksekokul öğretim elemanları ve öğrencilerinin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi.
Öğretim Görevlisi Türker Göksel, “Günümüz işletmeleri ve çalışanları adı konmamış büyük bir rekabet ortamında ayakta kalmaya çabalıyor. İş arayacak olan öğrencilerin rekabet ortamına hazır olmaları gerekiyor. Hayır demek kolay çünkü evet deyince yapılacak çok iş çıkıyor” diyerek entellektüel sermayenin önemini ve değişimlere açık olmanın gerekliliğini, bunları yaparken kişisel engellere direnerek cesaretli olmanın zorunluluğunu vurguladı.
Konferans, katılımcı öğrenci ve öğretim elemanlarına kitap imzalayarak hediye eden Türker Göksel'e günün anısına plaket verilmesi ile sona erdi.

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