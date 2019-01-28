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Kent Müzesi Projesi hazır

YOZGAT’ta 2014 yılında restore ettirilen tarihi Askerlik Şubesi eski binasının ‘Kent Belleği Müzesi’ olarak düzenlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında proje hazır haline getirildi.

Kent Müzesi Projesi hazır

YOZGAT’ta 2014 yılında restore ettirilen tarihi Askerlik Şubesi eski binasının ‘Kent Belleği Müzesi’ olarak düzenlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında proje hazır haline getirildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
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Kent Müzesi Projesi hazır

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Kent Müzesi projesi ile birlikte ihaleye hazır hale getirildiğini söyledi. Başkan Arslan, ‘’Planlama sebebiyle 2019’a ertelediğimiz, restore edilen eski Askerlik Şubesi binasında hayata geçecek olan Kent Müzemiz Yozgat’ımızın şehir hafızasına önemli bir katkı sunacak, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli projelerden biri olacaktır’’ dedi.
Belediye Başkanı Arslan, TBMM Milli Saraylar mimarları tarafından takibi yapılıp, restore ettirilen Askerlik Şubesi eski binasının belediyeye devir işleminin yapılmasının ardından, kullanıma yönelik başlattıkları çalışmanın sonuna geldiklerini bildirdi. Arslan, ‘’Yozgat’ın belleğinin yer alacağı müze olarak kullanılacak binada, Samsun Kent Belleği Müzesi’ni hazırlayan firma tarafından proje çalışması yapıldı. Kültür Müdürlüğümüzde, Yozgat’ın bilenleriyle bir toplantı yaparak, müzede nelerin bulunması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Daha sonra da projeyle ilgili çalışmalar başlatılıp, ihale aşamasına getirildi’’ diye konuştu.

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