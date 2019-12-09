Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108869
ALTIN
271.506
DOLAR
5.7701
STERLİN
7.5994
EURO
6.3816

Kazakistan’a Bozok Müzesi

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, ‪Kazakistan'da 100 bin metrekarelik alanda Bozok Açık Hava Müzesi’nin kurulmaya başlandığını söyledi.

Kazakistan’a Bozok Müzesi

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, ‪Kazakistan'da 100 bin metrekarelik alanda Bozok Açık Hava Müzesi’nin kurulmaya başlandığını söyledi.

09 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Kazakistan’a Bozok Müzesi

Zorlu, Kazakistan’a yaptığı ziyarette, Bozok Müzesi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Zorlu, ‘’Hunlar, Sakalar, Göktürkler'den başlayarak bugüne uzanan bir tarih ve kültür şehri. Alanda Bozok adında bir göl var. Burası Yozgat Bozok yaylası ile ortaklıklar taşıyor. Ve bu bilgi çok önemli gelişmelere sebep olacak’’ dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, ‪Kazakistan'da yetkililerin davetiyle Başkent Nur-Sultan'da bir araya geldi. Zorlu, ‘’Bozok Üniversitesi ile bir protokol imzalanacak. Yozgat bu görkemli şehrin bir parçası olacak. Orta Asya'dan Anadolu'ya Bozok köprüsü kuruluyor’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kazakistan’a Bozok Müzesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel sanatları gezdi
Güzel sanatları gezdi
Prof. Dr. Zorlu gururlandırdı
Prof. Dr. Zorlu gururlandırdı
Kutadgu Bilig anlatıldı
Kutadgu Bilig anlatıldı
Bozok FM’in konuğu oldu
Bozok FM’in konuğu oldu
Tiyatro oyunu ilgi gördü
Tiyatro oyunu ilgi gördü
Konaklar garip kaldı
Konaklar garip kaldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim