Kazakistan’a Bozok Müzesi

Zorlu, Kazakistan’a yaptığı ziyarette, Bozok Müzesi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Zorlu, ‘’Hunlar, Sakalar, Göktürkler'den başlayarak bugüne uzanan bir tarih ve kültür şehri. Alanda Bozok adında bir göl var. Burası Yozgat Bozok yaylası ile ortaklıklar taşıyor. Ve bu bilgi çok önemli gelişmelere sebep olacak’’ dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, ‪Kazakistan'da yetkililerin davetiyle Başkent Nur-Sultan'da bir araya geldi. Zorlu, ‘’Bozok Üniversitesi ile bir protokol imzalanacak. Yozgat bu görkemli şehrin bir parçası olacak. Orta Asya'dan Anadolu'ya Bozok köprüsü kuruluyor’’ ifadelerini kullandı.