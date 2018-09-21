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Karma Sergi yarın

YOZGAT Sanatseverler Derneği’nin öncülüğünde sanatçı Emine Kara,  Buğra Eroğlu ile birlikte resim sergisi açacak.

Karma Sergi yarın

YOZGAT Sanatseverler Derneği’nin öncülüğünde sanatçı Emine Kara,  Buğra Eroğlu ile birlikte resim sergisi açacak.

21 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Karma Sergi yarın

Yozgat’ta daha öncede kişisel sergisini açan Emine Kara, dernek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamlarında ziyaret ederek, serginin açılışına davet etti. Emine Kara, Vali Yurtnaç ve Başkan Arslan’a çalışmaları hakkında bilgi verip, birer de tablo hediye etti. Sergir, yarın Yozgat İl Kültür Müdürlüğü salonunda saat 12.00’da açılacak. Sergi aynı gün saat 19.00’a kadar açık kalacak.

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