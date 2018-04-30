KARAKOÇ ANLATILDI

BEYDER’in haftalık sohbet programının konuğu İleri Gazetesinden Mustafa Teker oldu. Etkinlikte Mustafa Teker, büyük mütefekkir ve şair Karakoç’u farklı yönleriyle katılımcılara sundu.

Gazeteci Mustafa Teker, doğa, sevda ve dava şairi Karakoç’un aynı zamanda bir sosyolog olduğuna dikkat çekip, toplumun ve milletin sesi olma özelliğini de katılımcılara sundu.

Sunumun ardından Mustafa Teker, Sedat Özdemir ve Abdullah Şirin Karakoç’un bestelenen şiirlerini sazlarıyla seslendirerek, katılımcılara farklı bir etkinlik sundu. Programın sonunda BEYDER Yönetim Kurulu Üyesi, akademisyen Cüneyt Cesur, günün anısına Teker’e hediye takdiminde bulundu.