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Karacaoğlan anıldı

SORGUN ilçesinin ismi ‘Doğanlı’ olarak değiştirilen Zeyneddin Köyünde yaşadığı ve mezarının bulunduğu belirlenen Karacaoğlan düzenlenen etkinlik ile anıldı.

Karacaoğlan anıldı

SORGUN ilçesinin ismi ‘Doğanlı’ olarak değiştirilen Zeyneddin Köyünde yaşadığı ve mezarının bulunduğu belirlenen Karacaoğlan düzenlenen etkinlik ile anıldı.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Karacaoğlan anıldı

Kısa adı SOYDER olan Sorgun Ozan Şair ve Yazarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘Yozgatlı Karacaoğlan'ı Anma’ etkinliğine yurt genelinden Ozanlar, Aşıklar, Şairler, Yazarlar katıldı. Doğanlı köyünde ilk kez gerçekleştirilen anma etkinliği büyük ilgi gördü. Yozgatlı Karacaoğlan'a ait şiirleri seslendirildi. Doğanlı Köyü Muhtarı Aytekin Şahin, Karacaoğlan'ın mezarının köylerinde olduğuna vurgu yaparak, Yozgatlı Karacaoğlan adını yaşatmakta kararlı olduklarını söyledi. SOYDER Başkanı Murat Erciyas da, "Derneğimiz amaçları doğrultusunda ilklere imza atmaya devam edecek. Bir taraftan yaşayan değerlerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da Türk kültürüne, Aşıklık geleneğinde iz bırakmış, ölümsüz türkülere imza atmış olan Yozgatlı Karacaoğlan adıyla ülke genelinde nam salmış değerimizin ismini ölümsüzleştirmek için elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Bu gibi değerlerimiz günümüz aşıklarına yol gösterici olmuştur" dedi.

YOZGATLI KARACAOĞLAN KİMDİR

Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Yozgatlı Karacaoğlan hakkında, Yöre, Karacaoğlan’ın şöhretinden hiç yararlanmamıştır. Ne bir satır yazı, ne yollarda bir uyarı, ne de mezar başında bu mezarın kimliklerini açığa vurmak isteyen bir levha var. Karacaoğlan hikâye, efsane ve şiirleri sözlü geleneğin içinde öylece yaşayıp gelmiş günümüze. Yozgat’ın meşhur türküsü ‘Sürmeli’nin ‘Dersini almış da ediyor ezber’ diye başlayan mısralarının Karacaoğlan’a ait olduğu söylenir. Nitekim bu türkünün bir varyantı Karacaoğlan adına kayıtlıdır. Cönklerde ve Yozgatlı Hafız Süleyman tarafından, 1930’lu yıllarda taş plağa okunmuştur’ bilgisini vermektedir.

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