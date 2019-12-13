Kaplani, Türkülerini seslendirdi

Hasan Kaplani, TRT tarafından yürütülen ‘Repertuar Derlemeleri’ kapsamında davet edildi. Hasan Kaplani, TRT Ankara Radyosu Stüdyosunda, kendi Türkülerini okudu. Kaplani, okuduğum 12 türküden 9’unun Söz ve Müziklerinin kendisine ait olduğunu, ikisinin Sözlerinin Halk Şairi Zülfikar Yılmaz'a, Müziğinin kendisine, diğer birisinin de Sözünün kendisine, Müziğinin ise Bahattin Turan’a ait olduğunu aktardı. Kaplani, 16 Aralık Pazartesi 12 Türküsünü daha seslendirecek. 2 Nisan 1958 tarihinde Sorgun İlçesinin Tulum Köyünde doğan Hasan Kaplani’nin asıl adı ‘Hasan Kaplan’ olmasına karşılık ‘Kaplani' soy ismini mahlas olarak kullanıyor. İlk şiirlerine ve bestelerine öğrencilik yıllarında imza atan Kaplani'nin, halk ozanlarının çoğunda olduğu gibi bir ustası olmadı. Bâde içmek, saz çalarak hikâye anlatmak gibi değişik yörelerdeki ozan geleneğine ait unsurları da, dünya görüşüne uymadığı için benimsemedi. Bağlama çalmayı, türkü söylemeyi ve halkın sorunlarını şiirlerle anlatmayı sevdiği için şiirler yazdı, saz çaldı, türkü söyledi ve hâlen de söylemeye devam ediyor.