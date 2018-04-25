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YOZGAT Belediyesi tarafından İstanbulluoğlu Mahallesi’nde hizmete sunulan Çocuk Sanat Merkezi ilimizde misafir olan mülteci çocuklara da kapılarını açtı.

KAPI ONLARA DA AÇIK!

YOZGAT Belediyesi tarafından İstanbulluoğlu Mahallesi’nde hizmete sunulan Çocuk Sanat Merkezi ilimizde misafir olan mülteci çocuklara da kapılarını açtı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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KAPI ONLARA DA AÇIK!

Çocuk Sanat Merkezi’nde iki Iraklı kardeşin resim sanatına olan ilgi ve yeteneği dikkatlerden kaçmadı.
Yozgat’ta eğitim hayatını sürdüren 6’ncı sınıf öğrencisi, 12 yaşındaki Irak Akram ve kardeşi 4’ncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ahmet Akram, Çocuk Sanat Merkezi’nde resim yaparak boş zamanlarını değerlendiriyor.
Bağdatlı Irak Akram, Ürdün’de dünyaya geldiğini, ailesinin kendisine ülkesinin adını verdiğini ve Yozgat’ta okula gitmeye devam ettiğini söyledi.
Resim yapmayı sevdiğini ifade eden Irak Akram, Çocuk Sanat Merkezi’nde resim malzemelerini görünce eline yeniden boya aldığını ve kardeşiyle resim yapmaya yeniden başladıklarını belirtti.
Irak Akram, Yozgatlı çocuklarla sanat merkezinde hoş vakit geçirdiklerini de sözlerine ekleyerek, merkezin kapılarını tüm çocuklara açan Belediye Başkanı Kazım Arslan’a teşekkür etti.

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