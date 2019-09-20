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KANYONU ÇORUM SAHiPLENDi

AYDINCIK ilçesinin Kazankaya köyü ile Çorum’un Ortaköy ilçesi İncesu Köyü arasındaki 12 kilometre uzunluğundaki Kanyon, Yozgat’ta görev yapan üst düzey idarecilerin anlamsız tutumları nedeniyle bir türlü turizme kazandırılamadı.

KANYONU ÇORUM SAHiPLENDi

AYDINCIK ilçesinin Kazankaya köyü ile Çorum’un Ortaköy ilçesi İncesu Köyü arasındaki 12 kilometre uzunluğundaki Kanyon, Yozgat’ta görev yapan üst düzey idarecilerin anlamsız tutumları nedeniyle bir türlü turizme kazandırılamadı.

20 Eylül 2019 Cuma 00:00
KANYONU ÇORUM SAHiPLENDi

Çorum’da görev yapan idareciler ise, her fırsatı değerlendirip, kanyonun İncesu kesiminde kalan bölümlerinde gerekli düzenlemeleri yaparak, turizme kazandırdı. Her iki ilin ortak çalışması sonucunda 12 kilometre uzunluğundaki kanyon turizme kazandırılması yerine, Kanyonun Aydıncık ilçesinde kalan kesimindeki girişe HES yapılarak, İncesu’ya gelen turistlerin Yozgat il sınırlarından içeriye girişi de engellendi. Kanyonda tarihi eser olarak varlığı 40 yılı aşkın süredir bilinen, turistler için levhaları bulunan, yaklaşık 2 bin 200 yıllık kaya üzerindeki Kyebele kabartması, Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koruma talebi üzerine arkeologlar ve sanat tarihçileri tarafından incelenerek onaylandı. Ardından da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Kültür Varlığı olarak tescillendi. Kanyon içerisindeki ırmak yatağından 1,5 metre yükseklikte bulunan, ‘Tanrıça Kybele’ tasviri olduğu tahmin edilen kabartma, 1985 yılında fark edildi.
Bir niş içerisine yapılmış, taht üzerinde oturduğu düşünülen tanrıça kabartması, önünden akan Çekerek ırmağı ile karşısında yüksek kayalar üzerinde yer alan kaleye bakmakta ve sol elinde bir aslan yavrusu tutmakta olduğu kaydedildi. Kanyonundaki Kybele kabartmasının, Anadolu’da Hellenistik Çağa tarihlenen Kybele kabartmalarının en büyüğü olduğu belirtildi.
Milattan önce 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Ana Tanrıça Kybele kabartmasının korunması için Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuru, inceleme sonrası kabul edilerek, kabartma kültür varlığı olarak tescillendi. Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bir süre önce Hititlerin dini ve askeri merkezi olan Şapinuva'ya 13 kilometre mesafedeki Kanyonda bulunan Kybele kabartmasını koruma altına almak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner ile Almanya Erfurt Üniversitesinden restoratörler Thomas Staemmler, Thomas Silber, Charis Hentzschel ve Loise Krischok'tan oluşan uzman ekip, Kybele kabartmasını inceledi. İncelemenin ardından hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi. Uzman ekibin incelemenin ardından Bakanlığa sunmak üzere rapor hazırladı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, incelemenin ardından Kybele kabartmasını 'kültür varlığı' olarak tescilledi. İncelemede çeşitli etmenlerle zarar gören kabartmanın korunması için alınması gereken tedbirler de değerlendirildi. Anadolu'nun birçok bölgesinde Kybele heykeli ya da kabartmasına rastlandığı bildirildi. Kybele heykelinin, birçok uygarlık tarafından benimsenen, doğayı, bereketi simgeleyen, kadın doğurganlığıyla yaşamı devam ettirdiği için çokça tasvir edilen bir figür olduğunun altı çizildi. 

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