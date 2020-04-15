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Kantarcı’nın kitabı Fox Tv’de tanıtıldı

GAZETEMİZ yazarlarından Yavuz Katrancı’nın ilk kitabı ‘Git / Bozkırınoğlu’ adlı şiir kitabı yayınlandı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 03:52
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Kantarcı’nın kitabı Fox Tv’de tanıtıldı

Türkiye’nin en fazla takip edilen kanallarından Fox Tv’de her gün sabah yayına giren İsmail Küçük ile Çalar Saat programında kitabın tanıtımı yapıldı. ‘Bozkırınoğlu’ mahlasıyla tanınan Şair Yavuz Katrancı, şiirlerini topladığı ilk kitabında, özlemi, arkadaşlığı, dostluğu, gurbeti, aile sevgisini, doğayı anlatan yüze yakın birbirinden değerli şiirlerine yer verdi. Yüreğinde fırtınalar koparan duygularını en güzel ve vurucu biçimde yazıya döken ‘Bozkırınoğlu’ Yavuz Katrancı, adeta şiirlerinde okuyucusunu kelimelerle inşa ettiği sahnesinde duygudan duyguya geçiriyor ve metaforlarla yeni duygu ve düşüncelere kapılar ve köprüler inşa ediyor. Kantarcı’nın keyifle okuyacağınız kitabını bütün yayın evlerinin internet satışından sipariş vermek suretiyle temin edebilirsiniz.

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Kantarcı’nın Kitabı Fox Tv’de Tanıtıldı
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