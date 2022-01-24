Kalıcı Fotoğraf Sergisi

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Yozgat’ta yapılan 4 Mevsim Yozgat Foto Maratonda katılımcıların objektifinden, Yozgat fotoğraflarını, kalıcı olarak Müdürlüğümüzde ziyaretçilerin beğenisine sunmak istedik. Müdürlüğümüzde açtığımız fotoğrafları duvarlarımıza monte ederek kalıcı olmasını sağladık. Foto Maratona katılan tüm dostlarımıza yeniden teşekkür ediyor, fotoğraf sergimize tüm halkımızı ve sanatsever dostlarımızı bekliyoruz.”