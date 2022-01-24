Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kalıcı Fotoğraf Sergisi

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde kalıcı fotoğraf sergisi açıldı. 4 Mevsim Yozgat Foto Maraton yarışmasında katılımcıların objektifinden birbirinden güzel fotoğraflar ziyaretçilerini bekliyor.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:48
Kalıcı Fotoğraf Sergisi

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Yozgat’ta yapılan 4 Mevsim Yozgat Foto Maratonda katılımcıların objektifinden, Yozgat fotoğraflarını, kalıcı olarak Müdürlüğümüzde ziyaretçilerin beğenisine sunmak istedik. Müdürlüğümüzde açtığımız fotoğrafları duvarlarımıza monte ederek kalıcı olmasını sağladık. Foto Maratona katılan tüm dostlarımıza yeniden teşekkür ediyor, fotoğraf sergimize tüm halkımızı ve sanatsever dostlarımızı bekliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Kalıcı Fotoğraf SergisiYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberİlKültürveTurizmMüdürlüğüKalıcıFotoğrafSergisi4MevsimYozgatFotoMaratonYarışmaObjektif
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkanlar da izledi
Başkanlar da izledi
Koro Kuruluyor
Koro Kuruluyor
TARiHE YOLCULUK
TARiHE YOLCULUK
Sarıkaya’ya bir ödül daha
Sarıkaya’ya bir ödül daha
Neşet Ertaş'a Vefa
Neşet Ertaş'a Vefa
2019 YILINDA BULUNDU AMA!
2019 YILINDA BULUNDU AMA!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim