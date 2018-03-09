Kadınlar gününde kurdu

Yozgat’ta kültür, sanat ve edebiyat alanında faaliyet gösteren derneklere bir yenisi daha eklendi. Yozgatlı şair Songül Yurdagül, kadınlar gününde Bozok Edebiyat Sanat Kültür Derneği’nin tanıtımını yaparak, Yozgat’taki kadın sivil toplum kuruluşu başkanları arasına girdi. Dernek ilk toplantısını Fatih Sofrası lokantasında gerçekleştirerek, yapılacak çalışma ve projeler hakkında istişare yapıldı.

Yozgatlı bayan şairin tanıtım programına diğer sanat ve kültür derneklerinin temsilcileri de katılım gösterdi. Songül Yurdagül, Yozgat’ın kültür, sanat ve edebiyatına katkı sunmak amacıyla dernek kurduğunu ifade etti.

