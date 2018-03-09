Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117151
ALTIN
162.062
DOLAR
3.8177
STERLİN
5.2712
EURO
4.6933

Kadınlar gününde kurdu

YOZGATLI Şair Songül Yurdagül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Bozok Edebiyat Sanat Kültür Derneği’ni kurarak derneğin başkanlık görevini üstlendi.

Kadınlar gününde kurdu

YOZGATLI Şair Songül Yurdagül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Bozok Edebiyat Sanat Kültür Derneği’ni kurarak derneğin başkanlık görevini üstlendi.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
116 Okunma
Kadınlar gününde kurdu

Yozgat’ta kültür, sanat ve edebiyat alanında faaliyet gösteren derneklere bir yenisi daha eklendi. Yozgatlı şair Songül Yurdagül, kadınlar gününde Bozok Edebiyat Sanat Kültür Derneği’nin tanıtımını yaparak, Yozgat’taki kadın sivil toplum kuruluşu başkanları arasına girdi. Dernek ilk toplantısını Fatih Sofrası lokantasında gerçekleştirerek, yapılacak çalışma ve projeler hakkında istişare yapıldı.
Yozgatlı bayan şairin tanıtım programına diğer sanat ve kültür derneklerinin temsilcileri de katılım gösterdi. Songül Yurdagül, Yozgat’ın kültür, sanat ve edebiyatına katkı sunmak amacıyla dernek kurduğunu ifade etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sarıkaya, yeni albümünü tanıttı
Sarıkaya, yeni albümünü tanıttı
Yozgatlı gençlere davet
Yozgatlı gençlere davet
Yozgatlı gençlere davet
Yozgatlı gençlere davet
İptal edildi
İptal edildi
Beklenen gün geldi
Beklenen gün geldi
Şairlerden çiğdem pilavı
Şairlerden çiğdem pilavı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim