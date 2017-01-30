‘Kadim Söyleşiler’ başladı

Yozgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Kadim Söyleşiler’ isimli ilmi, kültürel ve sanatsal sohbet etkinliklerinin ilki mutasavvıf, müzisyen ve hukukçu kimliğiyle tanınan Ömer Tuğrul İnançer oldu.

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen sohbet programında, Ömer Tuğrul İnançer, Yozgatlı vatandaşlara ‘Tasavvuf’ ve ‘Medeniyet’ konularında konferans verdi.

Günümüzde tasavvufun birçok kişilerce yanlış yorumlandığına ve yanlış açılardan bakıldığına değinen İnançer, insanların tasavvuftan önce öğrenmesi ve tatbik etmesi gereken dini konuları ve hükümleri atlayarak, tasavvufla ilgilenmeye çalıştıklarını ifade ederek, bu şekilde hiç kimsenin hakiki manada tasavvuf ile buluşamayacağına ve tasavvufu anlayamayacağına işaret etti.

Ömer Tuğrul İnançer, her zaman büyük bir medeniyetin evlatları olduğumuzu dile getirmemize karşılık, bugün medeniyetimizi doğru anlayamayan ve okuyamayan bir toplum ile sallantılı ve çalkantılı hayat sürdüğümüzü de belirtti.

Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan tarihi süreçler ve kırılma noktalarına da değinen İnançer, asrı saadetten ve günümüzden örnekler vererek, günümüz dünyasında da asrı saadet dönemini yaşamanın mümkün olduğunu örnekleriyle aktardı.

Ömer Tuğrul İnançer, eskiden belediyelerin sadece kaldırım ve kanalizasyon işleriyle uğraştığını hatırlatarak, “Bugün görüyoruz ki artık belediyelerimiz kültür, tarih, edebiyat gibi konulara da el attı. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bugün burada ‘kadim söyleşiler’ başlığıyla konuşuyoruz. Bunun altında yatan derin bir mana var. Derin bir ilim-irfan geleneği var. Bu noktada belediyemiz hayırlı bir iş yapıyor” diye konuştu.