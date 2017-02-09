İz bıraktık!

Yozgat Kültür Turizm Kalkınma Derneği Başkanı Kelami Akdemir, EMİTT Fuarının Yozgat açısından verimli geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yurtnaç’a STK’lara fuarda yer vermesinden dolayı teşekkür eden Akdemir;

“Öncelikle sayın valimizin bir STK kuruluşu olarak Yozgat ta ilk defa yer verilmesinden dolayı derneğimiz ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum.Yozgat bu yıl Kazankaya Kanyonu, kadınlar termal aqua park ve spor merkezi, ametist taşı, Roma Hamamı ile fuarda yer alırken belki de bir ilkin yaşandığı bir ayrıntı vardı.O da 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması adına maket tankların Yozgat standında yer alması çok önemliydi. Fuar alanında yaptığım incelemede Yozgat standı haricinde hiçbir il standında 15 Temmuz ilişkin bir ayrıntı bulamadım” dedi.

“Bu düşünceden hareketle Yozgat bir kez daha Türkiye için neden daha çok önem arz ediyor anlamış olduk” diyen Akdemir, şunları kaydetti:

“15 Temmuz darbe girişiminde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başta olmak üzere alay komutanı ve Yozgat halkı Türkiye de Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısından önce meydanlara çıkan ilk il oldu.

İşte bu gerçeğinde bir başka ilkini uluslar arası fuarda Yozgat standında 15 Temmuz Anıtları ile tanıtılması bence en önemli ayrıntıydı. Değerli heykeltıraş hemşerimiz Erol Gürgen’i bu başarılı çalışmasından dolayı kutluyorum. Sayın valimiz Kemal Yurtnaç’ a da bu önemli projeye desteklerinde dolayı teşekkür ediyorum.