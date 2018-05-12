Işılak coşkusu

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tertiplenen etkinlikte, ünlü sanatçı Uğur Işılak kendi besteleri ve halk türkülerini seslendirdi.

İl protokolünün de katılım gösterdiği konserde, birlik beraberlik mesajı veren sanatçı Işılak, Aşık Veysel, Mahsuni Şerif ve Abdurrahim Karakoç’a ait eserleri de büyük bir ustalıkla yorumladı.

Sanatçı Işılak, öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak Yozgat’ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Konser coşkulu vatan ve millet türkülerinin seslendirilmesiyle sonlandı.

