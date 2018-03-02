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İptal edildi

İL Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun bugün Bozok Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan programı iptal edildi.

İptal edildi

İL Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun bugün Bozok Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan programı iptal edildi.

02 Mart 2018 Cuma 12:17
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İptal edildi

Bugün saat 19.00'da Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen olan program, Afrin şehitlerimiz nedeniyle iptal edildi.
İl Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ülkemizin içinde bulunduğu durum ve milletimizin hassasiyetlerinin dikkate alınarak programın iptal edildiği ifade edildi.
Kültür Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve Milletimizin hassasiyeti de dikkate alınarak, bugün akşam (02 Mart 2018) saat 19.00 da yapılacak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğunun, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde yapacağı gösteri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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