İlk müze bizim olacak

İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, Yozgat’a yapımı planlanan Arkeoloji Müzesinin Kültür Bakanlığı tarafından yatırım programına dahil edildiğini belirtti. Yozgat’ta 2013 yılından bu tarafa yapımı planlanan müze projesi, yıllardır bakanlığın yatırım programı alınmamıştı. Yozgat ile birlikte projelendirilen Şanlıurfa ve Adıyaman müze projeleri tamamlanarak hizmete sunulmuştu. Yapılan son girişimler sonucunda, arkeoloji müzesinin Kültür Bakanlığı yatırım programına dahil edildiği ifade edildi. İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, “Müzemiz yatırım programına alındı. Artık ok yaydan çıktı. Bundan sonra bir tane arkeoloji müzesi yapılacaksa, o da Yozgat’a yapılacak” diye konuştu.

Kültür Müdürü Metin Halıcı, müzenin yapılacağı yer konusunda çalışmaları sürdürdüklerini de anlatarak, “Mevcut alana yapabiliriz, lakin daha iyi bir alana yapılabilir mi? Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Sayın Valimiz proje konusunda hassas davranıyor ve müzemiz için doğru planlama ile en uygun yeri arıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yozgat’ta yıllardır etnografya müzesi olarak hizmet veren Nizamoğlu Konağı’nın da restorasyona ihtiyaç duyduğu ve müze için uygun olmadığı dile getirildi. Yozgat’a müze olarak hizmet veren konakta, yaklaşık 10 bin tarihi eserin barındığı bildirildi. Nizamoğlu Konağı’nın artık müzenin yükünü taşıyamadığı ve fiziki yetersizlik nedeniyle 10 bine yakın tarihi eserin sergilenemediği öğrenildi. İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, “Yeni müzemiz inşa edildiğinde inşallah 10 bine yakın eserimizi bu modern müzemizde sergileyeceğiz” diye konuştu.

