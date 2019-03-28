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İlgi artıyor

YOZGAT’ta önceki yıllara göre kitap ve dergilere olan ilginin kısmi artış gösterdiği öğrenildi.

İlgi artıyor

YOZGAT’ta önceki yıllara göre kitap ve dergilere olan ilginin kısmi artış gösterdiği öğrenildi.

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
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İlgi artıyor

Kütüphaneler Haftası münasebetiyle, Yozgat’ta çeşitli etkinlikler ve kitap okumayı özendirici faaliyetler gerçekleştiriliyor. Yozgat il merkezinde bulunan İl Halk Kütüphanesi ise 1923’ten beri hizmet vermeyi sürdürüyor. İl Halk Kütüphanesi’nin yanı sıra, Yozgat Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi’nde de çok sayıda kitap, dergi ve güncel gazeteler yer alıyor. İl Halk Kütüphanesi’nde yaklaşık 75 bin 630 basılı malzeme, görsel ve işitsel materyal bulunduğu bildirildi. Yıl içinde kütüphaneden yaklaşık 52 bin okuyucunun faydalandığı aktarıldı. Kitap ve dergiye ulaşımın kolaylaşması okuyucu sayısının da artmasına vesile oldu. TÜİK verilerinde de halk kütüphanelerindeki kitap ve üye sayısının artış gösterdiği gözlemlendi. Bozok Üniversitesi’yle öğrenci kenti olmaya aday olan Yozgat’ta sahafların da artması gerektiği dile getirildi.

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