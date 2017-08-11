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Horonlu final

Yozgat Belediyesi tarafından tertip edilen Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri’nin son gününde Karadenizli müzik grubu Grup Patika sahne aldı.

Horonlu final

Yozgat Belediyesi tarafından tertip edilen Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri’nin son gününde Karadenizli müzik grubu Grup Patika sahne aldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
11 Ağustos 2017 Cuma 07:10
264 Okunma
Horonlu final

Grup Patika tarafından söylenen şarkılarla birlikte kemençe ve tulum eşliğinde vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleşen konser programına Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Karadeniz yöresine ait havaların ve türkülerin seslendirildiği programda, Yozgatlı vatandaşlar kemençe ve tulum eşliğinde oyunlar oynadı.
Başkan Kazım Arslan ile grup solisti de düet yaparak geceye ayrı bir renk kattı.
Sürmeli Etkinlikleri’nin son gününde Nohutlu Tepesi’ne Yozgat Belediyesi tarafından bol miktarda meyve ağacı dikimi de gerçekleştirildi.

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