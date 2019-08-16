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HER YERDE ŞENLiK VAR

TÜRKİYE’nin en fazla göç veren illeri arasında başı çeken Yozgat’ın bayram münasebetiyle nüfusu üç günlüğüne artış gösterdi.

HER YERDE ŞENLiK VAR

TÜRKİYE’nin en fazla göç veren illeri arasında başı çeken Yozgat’ın bayram münasebetiyle nüfusu üç günlüğüne artış gösterdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
HER YERDE ŞENLiK VAR

Türkiye’nin çeşitli illerinden ilçe, belde ve köylerini ziyarete gelen Yozgatlılar, Köy dernekleri tarafından düzenlenen şenliklerle, bayramı daha farklı kutladı. Merkeze bağlı Görpeli köyü ile birlikte Boğazlıyan ilçesinin Poyrazlı köyü, Sırçalı ve Uzunlu Beldeleri, Çandır ilçesi, Sorgun ilçesinin Araplı Beldesi’nde şenlikler, fesvilal etkinlikleri düzenlendi. Yozgat dışında yaşayan Yozgatlılar, bayram dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde köyleriyle buluşup, hasret giderdi, şenliklerde de doyasıya eğlenme imkanı buldu. Bayram ile birlikte gerçekleşen şenliklerde vatandaşlar birlik ve beraberliğini artırarak, hasret giderdi, gönüllerince eğlenmenin de tadını çıkardı. 

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