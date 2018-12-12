Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92109
ALTIN
214.598
DOLAR
5.3600
STERLİN
6.7092
EURO
6.0746

Hemşerisine sevindi

ALTIN Kelebek Ödül töreninde Yozgatlı Gazeteci Ahmet Hakan da ödül alan isimler arasında yer aldı.

Hemşerisine sevindi

ALTIN Kelebek Ödül töreninde Yozgatlı Gazeteci Ahmet Hakan da ödül alan isimler arasında yer aldı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
281 Okunma
Hemşerisine sevindi

Böylece Altın Kelebek’te ödül alan Yozgatlı sayısı da iki oldu. Türkiye’nin usta gazetecileri arasında yer alan Ahmet Hakan ile Türkiye’nin sevilen sesleri arasına girmeyi başar Mümin Sarıkaya, Altın Kelebekte de gururumuz oldular. En iyi haber programı dalında ödül alan Ahmet Hakan, hemşerisi Mümin Sarıkaya’nın aldığı ödülü Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesine de taşıdı.  Ahmet Hakan, Mümin Sarıkaya Yozgat’ımızın medarıiftiharı, ‘Ben Yoruldum Hayat’ın mimarı, Orta Anadolu’nun sevecen siması Mümin Sarıkaya’nınEn İyi Halk Müziği Sanatçısıödülü almasına, kendi aldığım ödülden bile daha fazla sevindim” diyerek hemşerisinin başarısını tebrik etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çamurdan sanata
Çamurdan sanata
Tiyatrocular ‘perde’ dedi
Tiyatrocular ‘perde’ dedi
HAYALET iMAM ÇIKTI!
HAYALET iMAM ÇIKTI!
Yönetmen Sınav’ın Yozgat’tan beklentisi
Yönetmen Sınav’ın Yozgat’tan beklentisi
Güvercin Hırsızları Festivalde
Güvercin Hırsızları Festivalde
Başkan Arslan sahne aldı
Başkan Arslan sahne aldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim