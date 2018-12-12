Hemşerisine sevindi

Böylece Altın Kelebek’te ödül alan Yozgatlı sayısı da iki oldu. Türkiye’nin usta gazetecileri arasında yer alan Ahmet Hakan ile Türkiye’nin sevilen sesleri arasına girmeyi başar Mümin Sarıkaya, Altın Kelebekte de gururumuz oldular. En iyi haber programı dalında ödül alan Ahmet Hakan, hemşerisi Mümin Sarıkaya’nın aldığı ödülü Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesine de taşıdı. Ahmet Hakan, “Mümin Sarıkaya Yozgat’ımızın medarıiftiharı, ‘Ben Yoruldum Hayat’ın mimarı, Orta Anadolu’nun sevecen siması Mümin Sarıkaya’nın ‘En İyi Halk Müziği Sanatçısı’ ödülü almasına, kendi aldığım ödülden bile daha fazla sevindim” diyerek hemşerisinin başarısını tebrik etti.