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-Hemşerimizden ‘Yıldızlı Türküler’

Yozgatlı ses ve saz sanatçısı Mahmut Yıldız, önceki gün Ankara’da yeni albümünün tanıtımını yaptı.

-Hemşerimizden ‘Yıldızlı Türküler’

Yozgatlı ses ve saz sanatçısı Mahmut Yıldız, önceki gün Ankara’da yeni albümünün tanıtımını yaptı.

01 Aralık 2017 Cuma 07:00
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-Hemşerimizden ‘Yıldızlı Türküler’

Farklı sesi ve yorumuyla türkü dünyasının sevilen sanatçıları arasında yer alan, bestekar Mahmut Yıldız’ın albüm tanıtım töreni Mamak Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
DUY Müzik tarafından çıkan ‘Yıldızlı Türküler’ adlı albümün tanıtım gecesine çok sayıda Yozgatlı da katıldı.
Albümün tanıtım gecesinde sunuculuk görevini ise gazetemiz köşe yazarı Rıfat Çakır üstlendi.
Yeni albümünü dinleyicilerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren hemşerimiz Mahmut Yıldız ise albümünün tanıtım geceleri ve konser kapsamında Yozgat, İstanbul, Antalya, Kayseri ve Avrupa’nın bazı şehirlerinde dinleyicileriyle buluşacağını söyledi.

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