Hemşerimiz sesiyle büyüledi

Türkiye’nin en seçkin müzik yarışmaları arasında yer alan O Ses Türkiye’de aslen Yozgatlı olan ve Ankara’da yaşayan konservatuar öğrencisi Elmas İler de yer alıyor.

Muhteşem sesi ve yorumuyla jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başaran Elmas İler, yarışmanın en favori yarışmacıları arasında yer alıyor.

TV8 ekranlarında yer alan O Ses Türkiye’de hemşerimiz Elmas İler, Elazığ türküsü okuyarak beğenileri üzerine çekti. Öte yandan ailesi de yarışma boyunca hemşerilerinin desteğini talep etti.

