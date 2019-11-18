Hazın Şenliği yaptılar

Hafta sonu gerçekleşen programa Belediye Başkanı Celal Köse ve Türkiye’nin değişik vilayetlerinden çok sayıda şair, ozan, yazar ve sanatçı katıldı.

Hüzni Baba Konağında gerçekleşen programda O Ses Türkiye yarışmasında güçlü sesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Elmas İler de yer alarak, Yozgat türküleri seslendirdi.

Hüzni Baba Konağındaki etkinlikte şiirlerin yanı sıra Sivaslı ve Yozgatlı aşıklar atışmalar yaptı, türküler seslendirdi.

Programın ikinci kısmında ise Hayri İnal Konağında tüm katılımcılara Yozgat’ın yöresel yemekleri ikram edildi.

Programda konuklara yöresel arabaşı yemeğinin de tanıtımı ve ikramı yapıldı.

Dernek Başkanı Songül Yurdagül Aksoy, uzaktan yakından programa teşrif eden tüm isimlere teşekkür etti.

Başkan Aksoy, “Programımızı onurlandıran ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse’ye de teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

